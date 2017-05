Die Wahrheit über den 34. Spieltag

Nach der verkrampften, unansehnlichen Partie in Augsburg war so ein Sensationsspiel nicht zu erwarten gewesen. Im Unterschied zu fast allen anderen Partien ging es in der zwischen dem BVB und Bremen allerdings noch um etwas, für Dortmund um die direkte Qualifikation für die Champions League. Und Bremen hätte mit einem Sieg noch die Europa League erreichen können. Werder war unglaublich stark, spielfreudig und kombinationssicher. Vor allem galt das für Kruse und Bartels, die Bremen nach der Pause mit je einem Treffer 3:2 in Führung brachten. Die beiden ließen die BVB-Abwehr häufig nicht gut aussehen. Aber dann traten die Dortmunder wieder aufs Pedal und erhöhten den Druck, so dass den Bremern ein Foul im Strafraum unterlief. Reus verwandelte den Elfer zum Ausgleich. In der 88. Minute flog dann Pulisic in den Strafraum. Das war kein Elfer, was sich aber nur in der Zeitlupenaufnahme erkennen ließ. Da die Dortmunder in der ersten Halbzeit einen Elfer nicht be...