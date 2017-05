Arbeiter im »Künstlerhaus«

Die Situation ist skurril. Der Wirtschaftsstrafprozess gegen Niels Stolberg, den ehemaligen Eigner der Anfang 2011 pleite gegangenen Bremer Beluga-Reederei, dümpelt vor sich hin (jW vom 12. April). Da taucht der Name des früheren Reeders wieder in den Schlagzeilen auf: Soeben hat der Bürgermeister der Nordseeinsel Spiekeroog drei leerstehende Appartements in jenem »Künstlerhaus« beschlagnahmt, das einst zum Imperium Stolbergs gehörte.

Der Bremer hatte auf dem Höhepunkt seines Erfolgs mit Beluga kräftig auf Spiekeroog investiert. Er hatte Immobilien erworben, Gebäude errichten lassen und höchst umstrittene Projekte angestoßen. Mit der Pleite brach alles zusammen, das »Künstlerhaus« wurde 2016 zwangsversteigert, seine neun Appartements sind seit 2011 unbewohnt. Aber Stolbergs Wirken hatte eine Entwicklung in Gang gesetzt, die auch andere Inseln kennen: Häuser und Wohnungen wurden zu Spekulationsobjekten für betuchte Nichtinsulaner, dem lokalen Bedarfsmarkt w...