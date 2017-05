Augenblicke der Weltgeschichte

Wolfgang Thomas, das letzte Jahr der DDR

Heute Dokumentationen: Der Eisenbahner und Amateurfotograf Wolfgang Thomas dokumentierte das Leben in der DDR; seine Arbeitsreisen, den Sommerurlaub in Rumänien, Abschied von Familie und Freunden in den Westen und später auch Demonstrationen und die Zeit nach der Grenzöffnung. Ein französischer Film.

Arte, Sa., 18.00

Metropolen von unten

Dresden

Altehrwürdige Reste von Barock an der Elbe – und wahrscheinlich von unten genauso braun wie leider einige oft oben.

Arte, Sa., 19.30

Tokio ersteht aus der Asche

Tokio liegt auf einer der aktivsten tektonischen Verwerfungen, die Stadt wurde im Laufe ihrer Geschichte immer wieder von Erdbeben heimgesucht, wie e...