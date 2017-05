Trump erfindet sich neu

Donald Trump ist am Freitag zu seiner ersten Auslandsreise als Präsident der USA aufgebrochen. An diesem Wochenende erwartet ihn mehrere Gespräche und Auftritte in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Am Montag besucht Trump Israel, wo er neben politischen Treffen einen privaten Besuch an der Westmauer, umgangssprachlich Klagemauer genannt, in der Altstadt von Jerusalem plant. Weitere Stationen der Reise sind eine Audienz beim Papst im Vatikan, der NATO-Gipfel in Brüssel sowie in Taormina auf Sizilien das Treffen der Staats- und Regierungschefs der »G7«.

Verglichen mit seinem Vorgänger ist Trump mit dem Beginn seiner Auslandsreisen etwas in Verzug und weicht zudem vom üblichen Schema ab. Barack Obama absolvierte zunächst am 19. Februar 2009 einen Staatsbesuch im Nachbarland Kanada, gefolgt von einer Reise nach London vom 31. März bis zum 2. April 2009. Großbritannien als traditioneller Hauptverbündeter der Vereinigten Staaten steht normalerweise ganz oben...