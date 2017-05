Athener Rentenmassaker

Hunderttausende Griechen haben in den vergangenen Tagen im ganzen Land mit Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen gegen neue Spardiktate aus Brüssel protestiert. Am Mittwoch legte ein Generalstreik das öffentliche Leben lahm. Am Donnerstag abend segnete das Parlament dennoch eine erneute Rentenkürzung ab, je nach Lesart die 13. bis 23. ihrer Art seit 2010. Betroffen sind rund eine Million alte Menschen, die zunehmend in Armut leben müssen. Die Drei-Stimmen-Mehrheit der Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras reichte gegen das Votum der Oppositionsparteien, die das von der EU verlangte neue »Sparpaket« ablehnten.

Die Gewerkschaften sowie der ehemalige Widerstandskämpfer und Komponist Mikis Theodorakis hatten am selben Tag zum Widerstand aufgerufen. In einer Erklärung der Gewerkschaft der öffentlichen Dienste ­ADEDY heißt es: »Wir alle und jeder einzelne von uns sind verpflichtet, dem Aufruf Mikis Theodorakis’ sowie vielen Intellektuellen und Künstl...