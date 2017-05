Zensur und Bomben

Der junge Reporter ist verärgert. »Diese Angriffe richten sich nicht einfach gegen Fernsehsender. Es sind Angriffe auf die Wahrheit selbst. Wir zeigen, was vor Ort wirklich passiert, wir zeigen die Situation in Kurdistan, den Krieg, die Kämpfe«, sagt Alan Meisch in einem der Büros des kurdischen Fernsehsenders Ronahi TV in der nordsyrischen Großstadt Kamischli. Seit einigen Wochen schwelt erneut ein Streit zwischen kurdischen Medien – neben Ronahi TV auch die Sender News Channel und Sterk TV – und dem französischen Satellitenbetreiber Eutelsat.

Der Konzern droht damit, die Ausstrahlung der Inhalte der Sender zu verhindern, nachdem die türkische Radio- und Fernsehaufsicht RTÜK das Unternehmen zur Zensur aufgefordert hatte. »Warum wollen sie uns abschalten? Weil niemand außer uns diese Bilder zei...