Re: Geteiltes Zypern

Graben für den Frieden

Davon wissen Nicht-Zypern-Urlauber möglicherweise nicht so viel (keine Beleidigung beabsichtigt!): Das »Committee on Missing Persons in Cyprus« exhumiert in anonymen Massengräbern verscharrte Opfer des Bürgerkrieges und übergibt die sterblichen Überreste den Hinterbliebenen. Die Frage der Vermissten und ihrer Schicksale ist eines der schmerzlichsten Kapitel in der Geschichte der Insel – und in Genf verhandeln das griechische und türkische Zypern über eine Wiedervereinigung.

Arte, 19.45

Mein Job – Dein Job

Oberbayerische Müllmänner in Brasilien

Neues kennenlernen! Wie wäre es, für eine begrenzte Zeit den Job mit einem Kollegen aus dem Ausland zu tauschen und in einem f...