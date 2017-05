Warnung vor rechter Hetze

Am Mittwoch, dem »Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie«, sind in verschiedenen bundesdeutschen Städten Lesben, Schwule, Trans- und Bisexuelle gegen rechte Anfeindungen und für eine positive Vision des Zusammenlebens auf die Straße gegangen. In einem gemeinsamen Aufruf hatten Selbsthilfeorganisationen und andere Zusammenschlüsse für eine offene, respektvolle Gesellschaft geworben, die allen Menschen Schutz und Unterstützung bietet. Mit den Worten »Die Vielfalt ist ein sicherer Ort für alle« war der Aufruf zum diesjährigen Aktionstag überschrieben. Damit reagierten die schwul-lesbischen Organisatoren auf »die beispiellosen Angriffe« auf die Rechte ihrer Klientel durch die »Alternative für Deutschland« (AfD) und andere Gruppierungen, etwa »Demo für alle«, die mit dem Slogan werben: »Ehe und Familie vor! Stoppt Gender-Ideologie und Sexualisierung unserer Kinder.«

Die neuen rechten Strömungen versuchen seit einiger Zeit, Emanzipationserfolge zurückzu...