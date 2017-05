Erfolg dank Misserfolg

Endlich Erfolge: Als Südafrikas Präsident Jacob Zuma am Dienstag in Durban Afrikas größte Reisemesse »Indaba« eröffnete, zeigte er sich betont gutgelaunt. Er begrüße auch alle ehemaligen Minister, sagte er im Foyer des Kongresszentrums und konnte sich ein Kichern nicht verkneifen. Das von Rücktrittsforderungen aus der eigenen Regierungsallianz geplagte Staatsoberhaupt hatte erst vor eineinhalb Monaten etliche interne Gegner aus dem Kabinett entfernt, darunter auch den in der Branche angesehenen Tourismusminister Derek Hanekom. Aber ein ausgeprägtes Schamgefühl gehört bekanntlich nicht zu den Stärken des Präsidenten, der einst die steuerfinanzierte Luxussanierung seines Privatanwesens als Sicherheitsausbau und den neu geschaffenen Swimmingpool als Feuerlöschteich deklarieren ließ.

Die gute Laune in Durban rührte jedoch vor allem daher, dass Zuma tatsächlich eine Erfolgsgeschichte verkünden durfte. Um 12,8 Prozent ist die Zahl der Touristen in Südafrika 2016...