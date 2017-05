Die Gewerkschaftsgruppierung »Labour 20« (L 20) fordert von den G-20-Staaten mehr Einsatz für faire Globalisierung. L 20 vertritt die Interessen der Beschäftigten auf der Ebene der G 20. In einer Erklärung vom Mittwoch heißt es:

Bei dem G-20-Treffen im Juli müssen endlich Bedingungen für eine faire Globalisierung vereinbart werden. Das ist die zentrale Forderung von Spitzengewerkschaften aus den ­G-20-Ländern, die heute bei ihrem ­L-20-Dialog in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel diskutierten. In der gemeinsamen Resolution, die der Kanzlerin heute übergeben wurde, formulieren die L 20 klare Erwartungen: »Unternehmen müssen weltweit gesellschaftlich wieder in die Verantwortung genommen werden, für menschenwürdige Arbeit und die Achtung von Menschenrechten in globalen Lieferketten sorgen. Dafür müssen Regierungen grenzüberschreitende Aktivitäten besser regulieren und die soziale Sorgfaltspflicht verbindlich machen«.

»Wir nehmen die Kanzlerin beim Wort ...