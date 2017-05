Österreichs starke Männer

In Österreichs Innenpolitik ist nichts mehr so wie vor einer Woche. Die Regierungskoalition aus Sozialdemokraten (SPÖ) und konservativer Volkspartei (ÖVP) steht vor ihrer Auflösung. Am heutigen Mittwoch wollen die Oppositionsparteien einen Antrag auf Neuwahlen stellen. Während die ÖVP bereits angekündigt hat, dies zu unterstützen, versucht die SPÖ noch den Eindruck aufrechtzuerhalten, nicht für das vorzeitige Ende der Regierung verantwortlich zu sein.

Am Mittwoch vergangener Woche hatte der bisherige ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner seinen Rücktritt von allen politischen Funktionen erklärt. »Ich finde, es ist genug«, hatte Mitterlehner in einer Erklärung vor Pressevertretern gesagt und auf wahlkampfartige Inszenierungen des Koalitionspartners ebenso wie auf Provokationen von Funktionären seiner eigenen Partei verwiesen. So hatte etwa ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka wenige Tage zuvor SPÖ-Kanzler Christian Kern »Versagen« vorgeworfen. Es sei...