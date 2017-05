Kampf gegen Willkür im Knast

Seit fast 50 Tagen befindet sich der türkische politische Gefangene Yusuf Tas im Hungerstreik. Er sieht sich nach eigenen Angaben massiven Einschränkungen seiner Rechte und Schikanen ausgesetzt. Ende Februar war Tas von der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stammheim in die JVA Heimsheim verlegt worden. Seitdem ist ihm jeder Kontakt zu seiner Familie oder zu seinen Anwälten verwehrt worden. Auch Briefe an letztere oder die Presse wurden in diesem Zeitraum nicht zugestellt. Darüber hinaus wurde ihm von der Anstaltsleitung verboten, Briefe auf türkisch zu schreiben und zu empfangen oder in seiner Muttersprache zu telefonieren. Um gegen diese Maßnahmen zu protestieren, hat Tas am 30. März einen unbefristeten Hungerstreik begonnen.

Tas war im Juni 2013 in Österreich verhaftet und an Deutschland ausgeliefert worden. Vom Oberlandesgericht Stuttgart war er dann Ende Juli 2015 zusammen mit zwei weiteren Männern und einer Frau wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer te...