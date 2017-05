Rein- und rausrutschen

Überrascht hat am Ende nur noch der Zeitpunkt. Am Sonntag abend wurde bekannt, dass Fußballdrittligist Hansa Rostock seinen Coach Christian Brand beurlaubt hat. Nach hundsmiserabler Rückrunde kann so etwas schon mal passieren, warum jedoch vor dem für Hansa bedeutungslosen letzten Saisonspiel am kommenden Wochenende?! Sounds like Nachtreten. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Rot-Weiß Erfurt blieb Brand am Samstag zunächst in Amt und Würden, bescheinigte seinem chronisch heimschwachen Team zur allgemeinen Überraschung nach dem Abpfiff, »fußballerisch einen Riesenschritt nach vorne« gemacht zu haben. Nach katastrophaler Chancenverwertung hatte Hansa in der 87. Minute das 1:2 durch Christopher Bieber kassiert.

Ungleich wichtiger war die Partie letztlich für die Erfurter, die mit einer Niederlage auf den dri...