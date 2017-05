»Polizei übergab das Video zuerst der Presse«

Am 27. Januar 2017 kam der Sprecher der italienischen Basisgewerkschaft SI Cobas, Aldo Milani, zu einer kurzfristig anberaumten Verhandlung mit der Industriellenfamilie Levoni, die die Fleischindustrie im Raum Modena dominiert. Es sollte um die Zukunft von 55 entlassenen Arbeitern gehen, auch die Nachzahlung von 900.000 Euro an unterschlagenen Löhnen und Sozialabgaben hätte besprochen werden sollen. Doch Milani verließ die Verhandlung in Handschellen. Was war passiert?

Er wurde unmittelbar nach der Verhandlung verhaftet, ihm wird Erpressung vorgeworfen. Die Anklage sagt, dass er zusammen mit einem Unternehmensberater von der Familie Geld verlangt hätte, um es in die Widerstandskasse des SI Cobas einzuzahlen. Er wurde also festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Einige Tage danach wurde die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Inhaftierung gefordert, woraufhin er sofort auf freien Fuß gesetzt wurde. Er erhielt die Auflage, dass er sich nicht aus seiner Stadt...