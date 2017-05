Konservative träumen vom Staatsumbau

Die polnische Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) hat in letzter Zeit einige taktische Misserfolge hinnehmen müssen. Verteidigungsminister Antoni Macierewicz hat sich selbst in Teilen der PiS-Anhängerschaft unmöglich gemacht. Parteichef Jaroslaw Kaczynski ließ Macierewiczs Günstling Bartlomiej Misiewicz – einen Karrieristen ohne Qualifikationen – gegen den Willen des Ministers am 13. April zum Austritt zwang. Ein weiterer Vertrauter von Macierewicz, Waclaw Berczynski, stürzte als Chef der »Untersuchungskommission« zum Absturz der Präsidentenmaschine im Jahr 2010 in Smolensk. Und zwar nicht wegen des absurden Inhalts der Präsentation, die er zum Jahrestag des Unglücks im April vorgestellt hatte, sondern weil ihm der Kamm schwoll und er in einem Interview mit einer PiS-nahen Zeitung damit angab, er habe die französischen Hubschrauber, die die polnische Armee anschaffen wollte, »abgeschossen«. Die Absage der von der Vorgängerregierung entscheidu...