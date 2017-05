Spitzeln für Steuerbetrüger

Die Agenten des Schweizer Geheimdienstes scheinen dieser Tage in Angst zu leben. Wie die SonntagsZeitung am Wochenende berichtete, würden sich Mitarbeiter des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB), so der offizielle Name des Schweizer Geheimdienstes, nicht mehr trauen, in den Schengen-Raum einzureisen. Insbesondere die BRD sollen sie meiden – aus Furcht davor, angehalten, verhört oder gar eingebuchtet zu werden.

Grund dafür ist der Spitzelskandal um den Schweizer Agenten Daniel M., der Ende April in Frankfurt verhaftet wurde. Nach Angaben der deutschen Bundesanwaltschaft soll M. für einen »Geheimdienst einer fremden Macht« in der BRD spioniert haben. Seine Aufgabe sei es gewesen, Informationen über Ermittler der deutschen Steuerfahndung zusammenzutragen. M.s Auftraggeber: Der Schweizer Nachrichtendienst (NDB).

Dieser wollte von der Sache jedoch zunächst nichts wissen. Noch am 30. April, drei Tage nach der Verhaftung von M., äußerte eine Sprecherin der Behörd...