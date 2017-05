Berlin soll umverteilen

Antikapitalisten in Washington? Der Internationale Währungsfonds (IWF) fordert die Bundesregierung auf umzuverteilen. Am Montag stellte er in Berlin seine jährlichen Empfehlungen vor.

»Der zur Verfügung stehende finanzielle Spielraum sollte genutzt werden für Initiativen, um das Wachstumspotential ebenso zu verbessern wie Investitionen in die Infrastruktur und Digitalisierung, Kinderbetreuung, Flüchtlingsintegration und für eine Senkung der Steuerlast auf Arbeit«, zitierte Reuters aus dem Bericht. Außerdem wurde angemahnt: »Ein nachhaltiger Anstieg der Löhne und Inflation in Deutschland ist erforderlich, um die Preissteigerung in der Euro-Zone anzuheben und eine Normalisierung der Geldpolitik zu erleichtern.« Die in Deutschland vereinbarten Lohnabschlüsse der Sozialpartner gehen dem IWF nicht weit genug. Dessen zuständige Mitarbeiterin Enrica Detragiache sagte, der Fonds wisse natürlich, dass die Lohnpolitik Sache der Tarifpartner sei. Aber eine stärkere L...