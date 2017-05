Jugendobjekt vs. Großprojekt

Man könne einen Eröffnungstermin des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg International (BER) in Schönefeld schließlich nicht »politisch beschließen«, meinen diejenigen, die man entgegen aller Erfahrungen immer noch »Erbauer« nennt. Einen Termin für seine Inbetriebnahme, die eigentlich vor mittlerweile fünf Jahren, im Mai 2012, stattfinden sollte, mag kaum noch jemand nennen.

Zu anderen Zeiten und unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen konnte man einen Flughafeneröffnungstermin übrigens sehr wohl politisch beschließen. So geschehen beim Zentralflughafen Berlin-Schönefeld, dem bis heute funktionierenden Vorläufer des BER. Nicht allein, dass die Errichtung des größten Airports der DDR in den 50er Jahren ein geradezu mustergültiges Beispiel für die Umsetzung einer komplizierten Planung war. Heute rettet dieses Prestigeobjekt des DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht (SED) die so unfähigen wie hochbezahlten Flughafenplaner vor dem ganz großen Desaste...