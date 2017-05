In den Metropolen stark, trotzdem draußen

Gerade angesichts der Berichterstattung der nordrhein-westfälischen Medien über die Partei Die Linke im Vorfeld der Landtagswahl ist deren am Sonntag erzieltes Ergebnis bemerkenswert. Da war keine Gelegenheit ausgelassen worden, die Partei als »betonköpfig« und DDR-nostalgisch darzustellen. Dies, obwohl sämtliche Kandidaten bodenständige »Wessis« sind, die durchweg vor allem in aktuellen landespolitischen Debatten um die Integration von Migranten und Geflüchteten, um sozialen Wohnungsbau und Verdrängung ärmerer Menschen aus den Metropolen, Bildung, öffentlicher Nahverkehr etc. unterwegs sind. Noch dazu sind die meisten Bewerber für ein Abgeordnetenmandat Anfang 30 bis Mitte 40.

Den Einzug in den Landtag hat die Partei denkbar knapp verfehlt: 4,9 Prozent der Stimmen erhielt sie – bei einer gegenüber 2012 von 59,6 auf 65,2 Prozent gestiegenen Wahlbeteiligung. Absolut hat sich die Zahl der Menschen, die Die Linke wählten, damit sogar mehr als verdoppelt, und ...