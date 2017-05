(Anti-)koloniale Verdienste

Ulrich an der Heyden steht in der Afrikawissenschaft in dem Ruf, schonungslos mit den kolonialen und neokolonialen Altlasten der Europäer aufzuräumen. In seinem jüngsten Buch geht es um den progressiven afrikanischen Politiker Kwame Nkrumah. Dieser führte 1957 die westafrikanische Republik Ghana in die Unabhängigkeit und läutete damit den Prozess der Dekolonisation Afrikas ein. Die einen Historiker betonen Nkrumahs antikoloniale Verdienste und seine Rolle in der panafrikanischen Bewegung. Andere sehen in ihm einen brutalen Diktator, der sein Land in ein wirtschaftliches Chaos geführt hat.

Van der Heyden liefert in dem schmalen Bändchen keine Analyse der jüngeren Geschichte Ghanas, schildert nur die höchst unterschiedliche Stellung der Regierungen der DDR und der BRD zur Regierung Nkrumah. Beide Staaten versuchten, seine Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen. Die DDR förderte finanziell und logistisch den Aufbau einer unabhängigen Nationalökonomie Ghanas u...