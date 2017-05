Bei Stimme

Manche klingen ja lebenslänglich wie ein junges Mädchen. Wenn meine Großmutter sich am Telefon meldete, dachten alle, sie wäre ich. Aber singen konnte sie auch nicht mehr, das verliert sich im Alter, diese hohen Töne, die man früher konnte. Aber man muss ja auch nicht mehr so hoch singen, wenn man denn überhaupt noch singen will. Bei vielen erkennt man auch sofort, wie es ihnen ist. Die melden sich so leidend, dass man am liebsten gleich wieder auflegen möchte. Obwohl man nicht so sein soll, wenn sie einem immerhin mit dieser Leidensstimme mitteilen, dass es ihnen ganz schlecht geht, aber irgendwie vergeht einem sofort die Lust zu fragen, ob sie mit ins Kino gehen, weil man schon an der Stimme hört, dass sie auf keinen Fall irgendwohin gehen werden.

Manche sagen nur: »Jaha?« So hingehaucht und irgendwie ersterbend, dass man denkt, warum gehen die...