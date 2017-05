Besonders kampfstark

Die Geschichtsschreibung derer, die sich als Sieger wähnen, ist oft holzschnittartig. Um so wertvoller ist jede authentische Stimme, die sich ihnen widersetzt. Mit seinem Sachbuch »Die 1. MSD der NVA« leistet der Militärhistoriker Klaus Froh dazu erneut einen wichtigen Beitrag. Die 1. Motorisierte Schützendivision (MSD) war der erste Verband, den die neugegründete Nationale Volksarmee der DDR 1956 aufstellte. Vieles an Technik und Methoden wurde hier zuerst getestet.

Frohs Buch richtet sich sicher zuallererst an ehemalige NVA-Angehörige, die mit einer fairen Geschichtsschreibung eine angemessene Würdigung ihrer Lebensleistung assoziieren. Doch existierte die MSD alles andere als losgelöst von den übrigen Lebenssphären des Landes. In den 34 Jahren ihres Bestehens waren mehr als hunderttausend Menschen dort unmittelbar tätig. Mindestens eine Million DDR-Bürger kam mit dieser militärischen Formation in Kontakt, sei es als Familienangehörige oder als Partner i...