Kopf ab, oder Schwamm drüber?

Die Fusion mit der Londoner Börse ist – mal wieder – geplatzt. Wie geht es nun weiter für die Deutsche Börse? Ist Konzernchef Carsten Kengeter noch haltbar? Kritische Fragen der Aktionäre sind auf der Hauptversammlung des Dax-Konzerns an diesem Mittwoch in Frankfurt am Main programmiert.

Einige einflussreiche Stimmrechtsberater stellen sich gegen Kengeter und Aufsichtsratschef Joachim Faber, der Kengeter einst zum Konzern gelotst hatte. Sie empfehlen den Anteilseignern, Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern. Das hätte zwar keine direkten Auswirkungen, wäre aber eine ziemliche Abreibung.

