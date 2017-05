Gezänk um »Panama Papers«

Behördenstreit oder Wahlkampfmanöver? Ermittlungen im Fall der sogenannten Panama Papers haben zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bundeskriminalamt (BKA) geführt. Es gehe um die Frage von Zuständigkeiten und den Vorwurf mangelnder Koopera­tion, berichtete die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Sonnabend.

So dringe das BKA darauf, dass ihm und der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Unterlagen aus einem seit drei Jahren bei der Staatsanwaltschaft in Köln laufenden Verfahren zur Verfügung gestellt werden. In dem Verfahren gehe es um verdächtige Briefkastenfirmen in Panama und Verantwortliche der Kanzlei Mossack Fonseca. Der Streit schwele seit ein paar Wochen. »Wir können den Sachverhalt bestätigen«, sagte eine Sprecherin d...