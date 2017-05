Die üblichen Verdächtigen

Warum Hamburg? Nach wie vor rätseln viele Linke, warum die Herrschenden und ihre Sicherheitsstrategen beschlossen haben, von der nach dem G-8-Gipfel 2001 von Genua entwickelten »Summit policing« (polizeiliches Management von Gipfelprotesten) abzuweichen und wieder in eine europäische Großstadt einzuladen. Nach massiven Übergriffen der Polizei und Straßenschlachten in Genua galt die Strategie, solche Treffen nur noch an abgelegenen und gut zu sichernden Orten auszurichten.

Zweite Frage: Warum die Messehallen? Die Auswahl dieser Hallen als Hauptveranstaltungsort für den G-20-Gipfel kann von der linken Szene nur als Provokation verstanden werden. Das Gelände grenzt unmittelbar an das Schanzenviertel und an St. Pauli, zwei Viertel, die für ihre aufrührerische Tradition und ihre aktive linke Szene bekannt sind, die mit den ehemals besetzen Häusern an der Hafenstraße und dem autonomen Kulturzentrum Rote Flora zwei symbolische Orte des Widerstands beherbergen.

Es ...