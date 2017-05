Abgehängter des Tages: Helmut Schmidt

Im »Zuge der Durchsuchungen von Bundeswehr-Standorten auf Wehrmachtsdevotionalien ist einem Medienbericht des Focus zufolge auch ein Foto des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt entfernt worden. An der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg sei ein Foto abgehängt worden, das Schmidt in Wehrmachtsuniform zeige«, meldete die Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Beiläufig.

Das SPD-Idol wurde in seiner repräsentativen Funktion als Herausgeber des Wochenblattes Die Zeit ebenda als das »moralische Gewissen der Republik« bezeichnet. Als Wehrmacht...