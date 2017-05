Zwei blaue Augen für Real

Real Madrid verlor Mittwochnacht im Stadion Vicente Calderón bei Atlético Madrid nach hartem Kampf und infernalem Auftakt mit 1:2 (1:2). Nach dem 3:0 vom Hinspiel im Santiago Bernabéu reichte den Merengues eine Genialität von Karim Benzema, um Juventus Turin ins Finale der Champions League zu folgen. Dort kommt es also am 3. Juni in Cardiff zu einer Neuauflage des Finales von 1998 in Amsterdam. Für Real Madrid ist es bereits die dritte Finalteilnahme in den letzten vier Jahren, für die Juve die zweite in drei Jahren. Die Champions League-Bilanz beider Teams gegeneinander ist komplett ausgeglichen (8-2-8).

Das Spiel am Mittwoch war der internationale Abschied vom legendären Stadion Vicente Calderón. In der nächsten Saison wird »Aleti« im neuen »Estadio Metropolitano« auflaufen. Vorher war es rund um das Stadion zu schweren Ausschreitungen zwischen rivalisierenden Fußballfanatikern mit etlichen Schwerverletzten gekommen. Drinnen wurden die Titelverteidiger m...