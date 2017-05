Zwischen Traum und Realität

Nun ist er also Sir Ray Davies. Weiter nach oben geht es nicht für einen Briten, zumindest was die Auszeichnungen angeht. Prinz Charles hat den einstigen Sänger, Songwriter, Bandleader der Band The Kinks im März zum Ritter geschlagen. Dabei ist Ray Davies, der mit seinem Bruder Dave vor mehr als einem halben Jahrhundert den Hardrock mitbegründet hat (»You Really Got Me«, »All Day and All of the Night«), eigentlich der Mann der zweiten Reihe. Auch wenn die Kinks eine der wichtigsten britischen Bands der sechziger Jahre waren, so standen sie immer hinter den Beatles, den Rolling Stones oder auch The Who, die ihre Karriere im übrigen mit einem Kinks-Riff begannen. Das hat nicht zuletzt mit ihrem Auftrittsverbot für die USA zwischen 1965 und 1970 zu tun, das auf einen Streit mit der US-amerikanischen Musikergewerkschaft zurückging und die Band auf dem Höhepunkt der »British invasion« vom US-Markt abkoppelte. Spätestens seitdem war das Verhältnis zu den USA zw...