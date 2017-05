Reformen statt »Révolution«

Der Jubel über den Wahlsieg des »Richtigen« ist verklungen, jetzt rufen EU-Politiker nach Haushaltssanierung in Frankreich. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte mit Blick auf Emmanuel Macron: »Ich erwarte, dass er die französischen Staatsfinanzen in Ordnung bringt – das ist dringend erforderlich« (Handelsblatt vom Donnerstag).

Der französische EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici äußerte sich zu den Konjunkturaussichten in seiner Heimat indes optimistisch. »Wir wollen Frankreich nicht unter Druck setzen«, sagte er bei der Vorstellung der EU-Konjunkturprognose in Brüssel. Er lobte, dass eine Einhaltung der EU-Defizitgrenze für Paris erstmals seit 2007 in Reichweite sei. Die Brüsseler Behörde wird demnächst ihre Empfehlungen vorlegen, ob und w...