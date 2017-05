Genug warme Worte

An einem fehlt es Pflegekräften dieser Tage nicht: verbaler Wertschätzung. So auch anlässlich des heutigen »Tages der Pflege«. »Die Pflegekräfte in unseren Krankenhäusern sind rund um die Uhr für die Patienten im Einsatz und leisten großartige Arbeit«, lobt beispielsweise Georg Baum von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Politiker aller Couleur übertreffen sich gegenseitig mit Komplimenten für diejenigen, die täglich andere Menschen pflegen. Nur: Die Taten fehlen. Die Zustände in Kliniken und Pflegeheimen werden nicht besser. Im Gegenteil. Immer mehr kranke Menschen müssen von den vorhandenen Mitarbeitern versorgt werden, die den wachsenden Anforderungen schon lange nicht mehr gerecht werden können.

Fakten, die das belegen, gibt es reichlich. In den Krankenhäusern fehlen nach verschiedenen Berechnungen zwischen 70.000 und 100.000 Pflegekräfte. Nachts ist auf zwei Drittel der Normalstationen eine Pflegefachkraft allein für dur...