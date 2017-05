»Die Zahl der Abschiebungen soll zunehmen«

Heute abend treffen sich Aktive der Kampagne »Abschiebungen stoppen« und Interessierte in Göttingen. Was genau steht auf dem Programm?

Zunächst werden wir zusammentragen, was seit unserem Perspektivtreffen im Februar passiert ist. Wir haben erste Vorbereitungen getroffen, um in Göttingen ein Frühwarnsystem für Abschiebungen aufzubauen. Klassischerweise werden Abschiebungen mit Blockaden verhindert. Wir wollen nun alternative Wege diskutieren. Denn seit die Bundesregierung im letzten Jahr das Aufenthaltsgesetz reformiert hat, müssen Abschiebungen nicht mehr angekündigt werden. Das erschwert unsere Arbeit enorm. Wir erfahren oft viel zu spät von den Abschiebungen. Und es ist sehr schwierig, innerhalb von zehn Minuten mit genügend Leuten am anderen Ende der Stadt zu sein, um eine Abschiebung zu verhindern. Zudem liegen einige Göttinger Unterkünfte dezentral in einem Dorf im Umland, zum Teil knapp 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Da ist es quasi unmöglich,...