Nicht verpassen: Auferstehung

Einen wunderschönen guten Morgen! Es war zweifellos die Woche der wundersamen Auferstehung des »Ciclón«, also des Papstklubs San Lorenzo de Almagro. In der Vorrunde der Copa Libertadores bereits praktisch ausgeschieden, gewannen die Blau-Roten in Brasilien sensationell mit 3:0 gegen Atlético Paranaense. Damit hatte ja niemand rechnen können! Tat auch keiner, aber jetzt ist für die Sanlorencistas plötzlich wieder alles drin – mit einem Heimsieg gegen den frischgebackenen brasilianischen Meister Flamengo am letzten Gruppenspieltag wäre die nicht mehr für möglich gehaltene Qualifikation für das Achtelfinale geritzt. Wiedergutzumachen haben die Jungs von Trainer Diego Aguirre bei ihren Fans so einiges, etwa das Hinspiel, bei dem man in Rio mit 0:4 unter die Räder gekommen war.

Auch in der Liga schien sich San Lorenzo frühzeitig aus dem Kampf um die Meisterschaft verabschiedet zu haben. Niemand setzte mehr einen Pfifferling auf die Truppe. Da war einfach keine ...