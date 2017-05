Brauner Mob in Spanien

Pablo P. feierte gerade seinen 22. Geburtstag in einer Diskothek in Málaga. Das war am Donnerstag, den 20. April. Vor der Tür gab es einen Überfall. Pablo, so berichteten mehrere Medien, mischte sich ein, wollte helfen und wurde zu Tode geprügelt. Im nachhinein stellte sich heraus, dass die mutmaßlichen Angreifer Neonazis und Hooligans waren, die zu Gruppen wie »Málaga 1487« sowie »Frente Boquerón« gehörten. Wie die linke Webseite Kaosenlared berichtete, sollen zwei der drei Festgenommenen im Februar an einer Solidaritätskundgebung für den rechten Verleger Pedro Varela Geiss teilgenommen haben. Jedenfalls sind sie auf Fotos der Veranstaltung zu sehen. Auf einem Plakat war zu lesen: »Freiheit für Pedro Varela!« Der Verleger wurde im April erneut wegen Verbreitung hetzerischer Schriften zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er hatte unter anderem Hitlers »Mein Kampf« auf spanisch drucken lassen und verkauft – zu einer Zeit, als der Autor noch nicht 70 Jahre ...