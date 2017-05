Profite sprudeln, Armut wächst

Der deutsche Außenhandel expandiert weiter. Am Dienstag meldete das Statistische Bundesamt einen neuen Rekord. Sowohl Exporte als auch Importe erreichten demnach einen Höchststand. An der Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich ändert das nichts, eher das Gegenteil ist der Fall.

Die Ausfuhr von Waren bescherte den Unternehmen im März 2017 Umsätze von mehr als 118 Milliarden Euro, gut zehn Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Importe lagen bei 93 Milliarden Euro und damit 15 Prozent höher als im März 2016. Der Exportüberschuss beträgt danach gut 25 Milliarden Euro. Die ökonomische Vormachtstellung innerhalb der Europäischen Union ist Deutschland weiterhin sicher. Mit Exporten in andere EU-Länder erzielte die Wirtschaft im März Einnahmen von 68 Milliarden Euro; die Importausgaben lagen um elf Prozent darunter.

Bereits Ende April hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) diese Entwicklung scharf kritisiert. Das ihm nahestehende Institut für Makroökonomi...