Armee gegen Parlament

In hektischen Zeiten sind allgemein gehaltene Schlagzeilen vorteilhaft, sie haben Recyclingpotential. Weil man nie wissen kann, was noch alles passiert, »weitet sich« der »Bundeswehr-Skandal« in den bürgerlichen Blättern »aus« – zwei Wochen lang schon. Auch am Dienstag, als ein weiterer Offizier festgenommen wurde, der mit dem bereits inhaftierten Oberleutnant Franco Albrecht Attentate geplant haben soll.

Der Bundesanwalt ermittelt nun gegen drei Personen – das sind genug, um eine terroristische Vereinigung zu bilden. Das Gesetz charakterisiert solche Gruppen als bereit zum »Kampf für politische Ziele, die mit Hilfe von Anschlägen … durchgesetzt werden sollen«, der Unterschied zur kriminellen Gang liegt in der ideologischen Motivation. All das ist gegeben: neofaschistische Offiziere, die mit Armeemunition Mordanschläge planen. Doch der Bundesanwalt hat bislang nicht mitgeteilt, Anklage gegen e...