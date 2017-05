Rechte Regierung abgewählt

In Südkorea hat der sozialliberale Oppositionskandidat Moon Jae In die vorgezogene Präsidentschaftswahl am Dienstag klar gewonnen. Der Politiker der »Demokratischen Partei Koreas« erhielt laut von mehreren Fernsehsendern nach Schließung der Wahllokale veröffentlichten Zahlen 41,4 Prozent der Stimmen. Damit wird der nächste Staatschef des Landes ein Mann sein, der sich für einen Ausgleich mit Nordkorea einsetzt und für eine größere Eigenständigkeit gegenüber den USA eintritt.

Sein Mitbewerber, der Konservative Hong Joon Pyo von der »Freiheitspartei Koreas«, folgt mit 23,3 Prozent. Bei der Freiheitspartei handelt es sich um eines von zwei großen Spaltprodukten der Saenuri- beziehungsweise »Neue Welt«-Partei der ehemaligen Regierungsschefin Park Geun Hye. Die zweite Nachfolgeorganisation, die »Rechtschaffene Partei«, erreichte mit ihrem Kandidaten Yoo Seong Min 7,1 Prozent. Der Liberale Ahn Cheol Soo von der »Partei der Bürger« erhielt 21, 8 Prozent. Die link...