»Erst Erdogan, dann ein Bericht über Katzen«

Wie schätzen Sie die Situation der Journalisten in der Türkei ein?

Unser Verband beschäftigt sich seit 2002 mit der Pressefreiheit dort, seither ist viel den Bach runtergegangen. Als Journalist führe ich hierzulande unter anderem für das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels Interviews mit Verlegern und Buchhändlern in der Türkei. In der letzten Zeit haben viele Angst, mit mir zu sprechen. Staatstragende Journalisten denunzieren Kollegen, rufen sofort nach dem Staatsanwalt, wenn sie Opposition spüren. Dabei ist die Türkei eigentlich ein Paradies für Journalisten. Nirgendwo sonst geschehen so absurde Dinge: Da lässt sich etwa ein Minister ablichten, wenn er sich von einem Kind die Schuhe putzen lässt – ohne schlechtes Gefühl dabei, weil er so Kinderarbeit legitimiert. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan greift Journalisten offen an und vorverurteilt sie als »terroristische Agenten«, wie im Fall Deniz Yücel etc.

Weshalb haben etwa 50 Prozent der Türken denno...