Schön einfach

War der Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga nur zum Gähnen, müssen die Sportwetter in der Dritten Liga jede Woche aufs Neue zittern. Zwar stehen die »Zebras« aus Duisburg zwei Spieltage vor Saisonschluss noch immer an der Spitze, haben aber nach der Niederlage in Aalen und dem Unentschieden gegen die Sportfreunde Lotte (1:1) am letzten Wochenende nur noch einen mageren Punkt Vorsprung. Dabei hatten die Fans nach der Aalener Führung bis zur Nachspielzeit grausam zu leiden, ehe Kingsley Onuegbu mit einem strammen Volleyschuss aus der Drehung für Linderung sorgte.

Zu Duisburgs hartnäckigstem Verfolger haben sich inzwischen die »Störche« aus Kiel gemausert. Im Nordderby gegen Hansa Rostock stand ein anderer Kingsley (Nachname Schindler) im Mittelpunkt, der beide Tore für Kiel besorgte; erst per Elfmeter nach Foul an Marvin Ducksch, kurz darauf mit einem Kracher unter die Torlatte. Die Kieler Transferpolitik ist voll aufgegangen: der auffällige Ducksch...