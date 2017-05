Aller Herren Knecht

Dieses Jahr wird vermutlich das letzte sein, in dem in der Ukraine der 9. Mai als Tag des Sieges begangen wird. Einen Antrag, den bisherigen Feiertag zu streichen, brachten Ende April einige Abgeordnete ins Kiewer Parlament ein. Statt dessen solle der 8. Mai als »Tag des Sieges über den Nazismus« zum gesetzlichen Feiertag erhoben werden. Dieses Datum war schon 2015 als neuer Gedenktag eingeführt worden. Die Differenz zwischen dem »westlichen« und dem sowjetischen Gedenkdatum ist einerseits formal und lohnt keinen Streit, weil sie sich aus der Zeitverschiebung ergibt: Als Nazi-Oberbefehlshaber Wilhelm Keitel am späten Abend des 8. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst zum zweiten Mal gegenüber der sowjetischen Armee kapitulierte – gegenüber den westlichen Alliierten war die Kapitulation schon am 7. Mai in Reims ausgesprochen worden – , war es in Moskau schon der neunte Tag des Monats. In Kiew übrigens auch.

Doch die ukrainische Geschichtspolitik will mehr: Sie will...