Lernen und annehmen

Ich lerne gerne, und doch kam es mich seltsam an, als ich die schöne junge Frau am Tisch in enragiertem Ton sagen hörte: »Du musst auch mal lernen, dass man in Jogginghosen zum Bäcker gehen kann!« Die dergestalt Belehrte sagte nichts, und auch ich schwieg; am meisten wunderte mich, dass ich die Sprecherin immer noch als schön empfand, denn üblicherweise senkt sich bei mir das Absondern von innerem Kokolores direkt in die Wahrnehmung des Äußeren. Doch tiefe Sympathie ist ein Bonus, der nicht so schnell aufgezehrt ist.

»Und es steigert noch die Lust, wenn man immer sagt, du musst«, sprach Wilhelm Busch tröstend in meinem Inneren, und ich dachte an einen Psycho-Mann von Beruf und aus Berufung, der mir gewichtig mitgeteilt hatte: »Du musst auch mal annehmen!« Annehmen kann ich ziemlich gut: Blumen und andere erfreuliche Geschenke – ich sage dann auch niemals »Das wäre doch nicht nötig gewesen!« –, gutes Essen, angenehme Gesellschaft, willkommene Ruhe, Überrasc...