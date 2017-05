Der Spiegel zwischen uns

Sub Pop mal wieder. Dass der Name des es in Seattle ansässigen Indie-Labels bis heute klingt wie ein vertrauenswürdiges Versprechen auf gute Musik, hat nicht nur mit den sympathischen Gitarrenbands zu tun. Obgleich es natürlich schön und wichtig ist, dass Gruppen wie Pissed Jeans oder No Age entgegen der nicht völlig falschen Behauptung, Rock sei ja so was von tot, auf Sub Pop unbeirrt weiter Krach schlagen dürfen. Schließlich sind auf dem 1986 gegründeten Label mit Nirvanas »Bleach«, Tads »God’s Balls« und Mudhoneys »Mudhoney« innerhalb eines Jahres gleich drei Seattle-Noiserock- oder Früh-Grunge-Evergreens erschienen.

1989 war das, lange her, stimmt schon. Und mittlerweile ist ja eben auch der HipHop-Musiker und Rapper Ishmael Butler (von den Digable Planets) mit seiner großartigen Avantgarde-HipHop-Formation Shabazz Palaces einer der interessantesten Künstler Sub Pops. Wie es aussieht, hat Butler auch als A&R-Manager des Labels ein paar gewichtige W...