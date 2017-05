Regenbogen über Tokio

Tokios Innenstadtbezirk Shibuya erstrahlte am Sonntag in den Farben des Regenbogens. Bei frühlingshaftem Sonnenschein nahmen laut Schätzungen der Zeitung Asahi Shinbun rund 6.000 Menschen an einer Parade Teil, auf der gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT) gefordert wurde. Sie bildete den Abschluss des jährlichen »Rainbow Pride«-Festivals, dass im nahe gelegenen Yoyogi-Park stattfand.

Im Gespräch mit Reportern der Zeitung forderten die Teilnehmer unter anderem das Recht zu heiraten. Eine Gruppe von Lehrern und Studenten führte derweil kleine Schiefertafeln mit sich. »Für die Behandlung von LGBT-Themen in Schulbüchern« und »Wir werden Lehrer werden, die LGBT mit Zustimmung begegnen«, war darauf zu lesen. Mehrfach wurde in den Medien schon über die schwierige Situation nichtheterosexueller und transgeschlechtlicher Schüler berichtet. Mobbing ist im Land seit jeher ein großes Thema. Jene, die auf irgen...