Volkszähler unter Beschuss

Nachdem am vergangenen Freitag afghanische Artilleriegeschosse auf der pakistanischen Seite der Grenze eingeschlagen waren und mindestens neuen Menschen getötet hatten, hat sich die Regierung in Kabul für das »Missverständnis« entschuldigt. Die Befehlshaber hatten den genauen Grenzverlauf, der mitten durch das Siedlungsgebiet der etwa auf halber Strecke zwischen den Metropolen Quetta (Pakistan) und Kandahar (Afghanistan) liegenden Kleinstadt Chaman verläuft, falsch eingeschätzt, hieß es. Betroffen von dem Beschuss war ein Team, das in diesem Teil der Provinz Belutschistan die in Pakistan gerade laufende Volkszählung durchführen sollte. Da der Mannschaft auch militärisches Personal angehörte, war auf afghanischer Seite offenbar von einer Grenzverletzung durch den Nachbarn ausgegangen worden.

Die erste Phase des Zensus war Mitte April abgeschlossen worden. Im zweiten Teil sind die Zähler noch bis zum 25. Mai in den Provinzen Sindh, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa...