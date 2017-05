Bezahlen – für jedes manipulierte Auto

Volkswagen verkauft die meisten Autos auf der ganzen Welt. Die massenhafte Manipulation von Abgaswerten in Dieselfahrzeugen hat dem Konzern das Geschäft kaum vermiest. Schadensersatz zahlten die Wolfsburger bislang nur in den USA. Doch die Unzufriedenheit wächst, Kläger schließen sich auch diesseits des Atlantiks zusammen.

Am Montag gab der Rechtsanwalt und frühere Innenminister Gerhart Baum (FDP) bekannt, dass seine Kanzlei begonnen habe, »Klage vor deutschen Gerichten einzureichen«. VW fahre mit unhaltbaren Argumenten einen Konfrontationskurs zu Lasten seiner Kunden, erklärte Baum in einer Pressemitteilung. »Offenbar will VW den Abgasskandal aussitzen und setzt darauf, dass Ansprüche der Kunden verjähren.« Die Erfolgschancen schätzt Baum gut ein. »Gerichte haben Händler oder den VW-Konzern bereits in etlichen Fällen verpflichtet, Dieselfahrzeuge zurückzunehmen und den Kaufpreis zu erstatten.«

Eine besondere Option gebe es bei k...