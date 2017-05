Außerparlamentarische Opposition

Die Umfrageergebnisse vor dem Wahlsonntag hatten es deutlich gemacht: Der Einzug in den Landtag war für Die Linke alles andere als sicher. Zuletzt war der Partei ein Ergebnis von 4,5 bis fünf Prozent prognostiziert worden. Selbst gemessen daran ist das tatsächlich Erreichte ernüchternd: Bei gerade mal 3,8 Prozent landete sie laut vorläufigem amtlichen Endergebnis der Schleswig-Holstein-Wahl.

Dennoch zeigten sich Spitzenkandidatin Marianne Kolter und Parteichefin Katja Kipping am Montag auf einer Pressekonferenz in der Linke-Bundeszentrale in Berlin zufrieden. Immerhin habe man die Zahl der Wählerstimmen nahezu verdoppeln können, betonte Kipping. 2012 hatte Die Linke mit 2,3 Prozent und insgesamt knapp 30.000 Stimmen nach einem »Ausreißer« nach oben 2009 (6,0 Prozent) erheblich schlechter abgeschnitten. Am Sonntag votierten immerhin fast 56.000 Menschen für die Linkspartei.

Gleichwohl sei sie »etwas enttäuscht«, räumte Marianne Kolter ein. Die 61jährige Sozi...