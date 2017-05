»Streiken, wo es den Unternehmen weh tut«

Rund 150 Beschäftigte bei Primark, Zara, H&M und Galeria Kaufhof auf der Zeil, einer Einkaufsmeile in Frankfurt am Main, haben am Freitag gestreikt. Die zweite Verhandlungsrunde im hessischen Einzelhandel ist für den 30. Mai angesetzt. Schon jetzt ist klar, dass es davor weitere Streiks geben wird. Sind die Löhne so mies?

Das monatliche Einkommen einer Verkäuferin oder Kassiererin liegt nach Tarif bei 2.471 Euro brutto. Das hört sich zwar akzeptabel an, die Realität sieht aber anders aus: In diesen Einzelhandelsjobs sind hauptsächlich Frauen tätig. Von ihnen haben bundesweit etwa zwei Drittel keine Vollzeitstelle. Die meisten von ihnen arbeiten etwa halbtags oder in Minijobs auf Basis von 450 Euro. Eine Verkäuferin mit Kind erhält bei einer 20-Stunden-Stelle etwas mehr als 1.000 Euro netto. Diese Löhne im Einzelhandel liegen unter dem bundesweiten, üblich gezahlten Durchschnittssalär in anderen Branchen. Bei den steigenden Mieten gerade in Frankfurt un...