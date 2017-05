Blutgrätsche

Es sieht nicht gut aus beim BVB. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist erstaunt und irritiert über die Kritik von Trainer Thomas Tuchel daran, dass so kurz nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus ein Champions-League-Spiel angesetzt wurde, und äußert das auch noch öffentlich. Tuchel unterlässt jeden Kommentar dazu, weil er sich auf die Saisonziele (Platz drei in der Bundesliga und Pokalendspiel) konzentrieren will. Warum man das alles nicht intern klärt, sondern in der Presse breittreten lässt, ist unklar, aber es lässt auf einen ausgewachsenen Streit zwischen Vorstand und Trainer schließen. Jetzt äußerte Watzke auch noch, dass die Tabellenplazierung am Ende der Saison wie ein Zeugnis sei, das bei den Vertragsverhandlungen mit Tuchel am Saisonende eine Rolle spielen würde. Ursprünglich war mal Platz zwei anvisiert, der aber kaum mehr zu erreichen sein dürfte nach dem Sieg der Leipziger bei einer indisponierten Hertha. Das sind keine guten Voraussetzung...