Der will bloß spielen

Na, so was! Spielt der jüngste Roman Denis Johnsons etwa nicht auf dem afrikanischen Kontinent unserer Gegenwart, sondern im mit Krieg überzogenen Vietnam? Okay, tut er nicht. Passagenweise liest sich »Die lachenden Ungeheuer« trotzdem wie Johnsons knapp 900 Seiten starkes und mit dem National Book Award ausgezeichnetes, wundervoll erratisches Vietnamkriegs-Epos »Ein gerader Rauch« von 2008. Was an Stil und Setting, an den Figuren und ihren Hintergründen, ganz allgemein an den thematischen Vorlieben des 1949 geborenen, in Idaho lebenden Autors liegt. Kampfsituationen mit vollständigem Kontrollverlust, jede Menge Geheimniskrämerei, Angst, Schweiß, Zynismus und Egoismus, seltsame Typen, fiebriges Chaos, eine an Bizarrerien fast schon überreiche fremde Welt, rätselhafte erzählerische Leerstellen – alles wieder da und durchaus souverän, nun ja, da haben wir vielleicht einen der größeren Kritikpunkte: runtererzählt.

