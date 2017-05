»Organisierter Wahlbetrug«

Kein Regierungswechsel, schleppende Wahlbeteiligung und eine stark zersplitterte Opposition: Das sind die wesentlichen Ergebnisse der von Betrugsvorwürfen begleiteten Parlamentswahl in Algerien am letzten Donnerstag. Größere Überraschungen blieben aus. Die seit 1962 durchgehend regierende Nationale Befreiungsfront (FLN) von Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika und deren langjähriger Koalitionspartner, die ambitioniert in den Wahlkampf gestartete Nationaldemokratische Sammlung (RND) von Ahmed Ouyahia, haben die Abstimmung erwartungsgemäß für sich entschieden.

Die FLN stellt mit 164 von insgesamt 462 Mandaten in der Nationalen Volksversammlung in Algier zwar die größte Fraktion, musste aber herbe Verluste einstecken. Bei den Wahlen von 2012 kam die ehemalige Einheitspartei noch auf 220 Sitze. RND-Chef Ouyahia zeigte sich äußerst zufrieden nach Verkündung der vorläufigen Endergebnisse, gewann seine Partei doch kräftig Mandate hinzu und stellt zukünftig 97 Abg...