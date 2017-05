Einseitigkeit zum Beruf gemacht

Die »Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur«, so Ulrike Poppes offizieller Titel, hat die Landtagspräsidentin Ende April gebeten, ihre Tätigkeit Ende August dieses Jahres beenden zu dürfen – aus gesundheitlichen Gründen. Eigentlich war sie im Dezember nach sechsjähriger Amtszeit für eine weitere gewählt worden, die bis zu ihrem Eintritt ins Pensionsalter am 31. August 2018 dauern sollte.

Die Fraktionen des Landtags äußerten sich in überwältigender Einmütigkeit bedauernd. Die Linke schloss sich dem an, mit der geringfügigen Einschränkung, dass, so Fraktionschef Ralf Christoffers, man »nicht immer einer Meinung gewesen« sei. Öffentlich wurden dergleichen Meinungsunterschiede aber nie. Zur Bildung ihrer Behörde kam es 20 Jahre nach der »Wende« unter der ersten »rot-roten« Landesregierung. Dies, obwohl der bürgerliche Staat, wie sonst betont wird, keine Welt- und Geschichtsbilder zu verordnen und demzufolge ...